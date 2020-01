Rallye : Fernando Alonso revient sur incroyable crash !

Omnisport

Après une journée marquée par son gros accident dans les dunes saoudiennes, Fernando Alonso s’est montré rassurant avec cette frayeur.

Cela restera comme l’une des images de cette édition du Dakar. Lors de la dixième étape du Dakar mercredi, Fernando Alonso est parti en tonneaux dans les dunes saoudiennes. Un accident impressionnant qui lui a fait perdre plus d’une heure au classement général terminant 56e de l’étape. Résultat, au classement général, l’Espagnol sort du top 10 et retombe à la 14e place à plus de 4h30 de Carlos Sainz, leader, mais surtout à plus d’une heure du dixième. Mais l’important était ailleurs pour Fernando Alonso à l’issue de cette étape. Le double Champion du monde de Formule 1 était bien content d’être arrivé indemne après sa grosse frayeur.

« Eh bien, je vais bien. Dès que nous sommes partis, nous avons fait ce tonneau et ça commençait mal, mais dans l'ensemble c'était une bonne journée. Nous sommes là, nous n'avons pas perdu tant que ça, juste quelques positions. Je me fiche d'être sixième ou 13e. Je suis content d'avoir passé une journée difficile supplémentaire. Je sais que c'est la nouvelle du jour, il y avait 1000 personnes qui attendaient à chaque endroit, mais regardez, nous avons eu de la chance. Être 14e du général pour un premier Dakar, juste un petit contretemps lors duquel nous avons perdu quelques minutes… C'est le Dakar, d'autres n'ont pas terminé. Nous sommes contents d'être au Parc Fermé. Je suis désolé que ce ne soient pas les déclarations que vous vouliez entendre, mais je suis plutôt satisfait de cette journée », assure-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com .

