Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso fait une grande annonce pour son retour tant attendu en F1 !

Publié le 14 janvier 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 14 janvier 2020 à 11h39

En plein Dakar, qu’il dispute pour la première fois de sa carrière, Fernando Alonso s’est prononcé sur un éventuel retour en Formule 1. Et l’Espagnol ouvre clairement la porte.

Depuis la fin de son aventure en Formule 1 en 2018, Fernando Alonso n’a pas chômé. Il a ainsi pris part aux 500 Miles d’Indianapolis, mais il également devenu Champion du monde d’endurance après avoir remporté les 24 Heures du Mans. Actuellement, en Arabie Saoudite pour y disputer le premier Dakar de sa carrière, le pilote espagnol multiplie les aventures. Toutefois, un retour en Formule 1 est régulièrement évoqué, notamment pour 2021, date à laquelle de grands changements de réglementation sont attendus. Une révolution qui pourrait voir plusieurs pilotes changer d’écurie à l’image de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, tous deux en fin de contrat à l’issue de l’année 2020. Par conséquent, une porte pourrait s’ouvrir pour le retour de Fernando Alonso au sein d’un top team. Interrogé sur la possibilité d’un retour en F1, le double Champion du monde (2005 et 2006) assure qu’il sent « pilote de Formule 1 » et ne cache plus sa volonté de faire son grand retour au sein du paddock de la catégorie reine du sport automobile.

«J’ai dans l’idée de revenir en Formule 1»