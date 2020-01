Formule 1

Formule 1 : Cette grosse annonce sur l'avenir d'Hamilton !

Publié le 12 janvier 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton a lancé les discussions avec Ferrari, il ne devrait finalement pas quitter Mercedes selon l'ancien pilote de Formule 1, David Coulthard.

Lewis Hamilton réussira-t-il à égaler le record de championnats de Formule 1 Michael Schumacher cette saison ? L'Anglais sera en tout cas là pour jouer le titre et pourrait parvenir à réaliser cet exploit. Mais ce qui occupe plus le monde de la Formule 1 actuellement concerne les tractations entre les pilotes et les écuries. D'autant qu'un grand nombre de pilotes, y compris Lewis Hamilton, seront en fin de contrat en 2020. Et la tendance penche vers un départ de Lewis Hamilton chez Ferrari à l'issue de la saison, en remplacement de Sebastian Vettel également en fin de contrat. Mais pour David Coulthard, ancien pilote de Formule 1, un tel transfert ne devrait pas arriver et serait une erreur pour Lewis Hamilton.

« Je n’ai jamais vraiment eu l’impression que Lewis allait vraiment partir ailleurs »