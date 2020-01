Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen lance un avertissement aux autres pilotes !

Publié le 11 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 11 janvier 2020 à 19h37

L'ambitieux Max Verstappen a récemment déclaré qu'un retour de la domination de Red Bull sur la Formule 1 était possible, et cela serait même l'objectif de l'écurie.

Max Verstappen est un pilote ambitieux. Et comment ne pas lui donner raison ? La saison dernière, le jeune pilote (22 ans) Red Bull a relégué au second plan Ferrari en se plaçant 3ème, devant les deux pilotes de l'écurie italienne. Mais son objectif va plus loin que cela. Récemment prolongé jusqu'en 2023, Max Verstappen a déclaré qu'il souhaitait remettre Red Bull sur le toit de la Formule 1, comme entre 2010 et 2013, où l'écurie avait remporté 4 titres constructeurs et 4 championnats pilotes consécutifs.

« Nous pouvons revenir à une période de domination de Red Bull »