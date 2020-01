Formule 1

Formule 1 : Quand Red Bull compare Max Verstappen et Lewis Hamilton

Publié le 6 janvier 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen incarne l’avenir de la Formule 1, du côté de Red Bull, on estime toutefois que Lewis Hamilton est toujours au-dessus.

Lewis Hamilton vient de remporter son 6ème titre de champion du monde, dominant à nouveau la Formule 1. Néanmoins, la concurrence augmente petit à petit, notamment avec l’émergence de la nouvelle génération de pilotes à l’instar de Charles Leclerc et Max Verstappen. A 22 ans, le Néerlandais a déjà connu la victoire à 8 reprises en Formule 1. De bon augure pour la suite de sa carrière, mais pour rattraper Hamilton, Verstappen a encore du travail selon Helmut Marko, directeur de Red Bull.

« Hamilton est toujours le meilleur »