Formule 1

Formule 1 : L'étonnante déclaration de Lewis Hamilton sur Valtteri Bottas !

Publié le 4 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction

Mis sous pression par l'excellent début de saison de Valtteri Bottas l'an dernier, Lewis Hamilton a admis que les bonnes performances de son coéquipier ont été une épreuve pour lui.

Il y a un peu moins d'un an, Valtteri Bottas revenait sur le devant de la scène après une saison difficile. Le pilote Mercedes arrachait même la vedette à son coéquipier et numéro 1 au sein de l'équipe, Lewis Hamilton. Et à cette époque, Lewis Hamilton apparaissait comme moins fringant qu'à son habitude. Un moment qui s'est transformé en épreuve pour le sextuple champion du monde, comme il l'a reconnu récemment.

« J’ai dû rester solide dans mon esprit pour surmonter ça »