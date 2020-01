Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton lance un avertissement à la concurrence !

Publié le 1 janvier 2020 à 22h35 par A.M.

A quelques mois du début de la saison 2020 de Formule 1, Lewis Hamilton annonce déjà la couleur. Mercedes n'a jamais été aussi forte à en croire le sextuple Champion du monde.

La saison 2020 s'annonce charnière en Formule 1. Effectivement, c'est la dernière année avant les changements radicaux de réglementation qui pourraient engendrer d'importants bouleversements dans la hiérarchie. Par conséquent, ce sera probablement la meilleure opportunité pour Lewis Hamilton d'aller décrocher un septième titre mondial et ainsi d'égaler Michael Schumacher. En effet, Mercedes fera encore partie des écuries de pointe avant que tous les compteurs soient remis à zéro en 2021. Et à quelques mois du début de saison, Lewis Hamilton prévient clairement ses concurrents.

«Nous sommes un groupe plus uni que jamais»