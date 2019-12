Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage inquiétant sur Michael Schumacher

Publié le 31 décembre 2019 à 10h35 par A.M.

Alors que très peu d'informations ont circulé concernant l'état de santé de Michael Schumacher depuis son accident il y a six ans, le Dr Nicola Acciarri, neurochirurgien réputé, explique que le Baron Rouge a probablement beaucoup changé.

Voilà désormais six ans que Michael Schumacher a été victime de son terrible accident de Ski en France, à Meribel. C'était le 29 décembre 2013 et depuis cette date, l'entourage du Baron Rouge le protège de l'emballement médiatique et ne divulguant que de très rares informations au sujet de son état de santé et en faisant en sorte qu'aucune photo ne circule. Et cela fonctionne puisque depuis six ans, personne ne sait réellement dans quel état de santé se trouve le septuple Champion du monde de Formule 1 ni quel est son aspect physique. Neurochirurgien réputé de l'hôpital Bellaria de Bologne, le docteur Nicola Acciarri tente d'éclaircir la situation en livrant quelques indices sur ce qu'a vécu Michael Schumacher depuis son traumatisme crânien.

«Il faut penser à une personne très différente de celle dont nous nous souvenons»