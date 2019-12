Formule 1

Formule 1 : Vettel rend un vibrant hommage à Schumacher !

Publié le 21 décembre 2019 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 21 décembre 2019 à 22h40

Quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel a rendu hommage à la carrière de Michael Schumacher.

La saison 2019 de Formule 1 s'est achevée il y a quelques jours. Une année faite de hauts et de bas pour Sebastian Vettel. Victorieux à Singapour, le pilote allemand a dû faire face à l’émergence de son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc et termine la saison à la 5 ème position. Quadruple champion du monde, entre 2010 et 2013, Sebastian Vettel n’a toujours pas remporté le Graal au sein de l’écurie Ferrari, et n'est donc pas encore parvenu à égaler son compatriote Michael Schumacher, couronné à cinq reprises au sein de la Scuderia.

« Je pense que les réalisations de Schumacher étaient uniques et restent uniques »