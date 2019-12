Formule 1

Formule 1 : Leclerc met les choses au clair sur sa relation avec Vettel

Publié le 20 décembre 2019 à 17h35 par La rédaction

Charles Leclerc a évoqué sa relation avec son coéquipier Sébastien Vettel. Et malgré certaines tensions aperçues cette saison, le Monégasque voue un énorme respect au pilote allemand.

La saison de la Scuderia Ferrari a été fait de hauts et de bas. L’écurie italienne termine deuxième au classement des constructeurs derrière Mercedes grâce à ses trois victoires de la saison (en Belgique et en Italie pour Leclerc et à Singapour pour Vettel). Pourtant, la saison n’a pas été de tout repos et certaines tensions sont apparues entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Les deux pilotes se sont même accrochés lors du Grand Prix du Brésil. Mais malgré ce fait de course, Charles Leclerc a déclaré que sa relation avec Sebastian Vettel était au beau fixe.

« Notre relation est bien meilleure que ce que les gens peuvent bien penser »