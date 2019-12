Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc dresse le bilan de sa première année chez Ferrari !

Publié le 18 décembre 2019 à 18h35 par B.C.

Au moment de faire le bilan de sa première saison chez Ferrari, Charles Leclerc reconnaît qu'il ne s'attendait pas à de tels débuts chez les Scuderia.

Charles Leclerc a incontestablement réussi sa première année chez Ferrari. Le jeune monégasque a tenu tête à Sebastian Vettel tout au long de la saison et a décroché deux victoires en Belgique et en Italie, le premier succès de Ferrari sur ses terres depuis neuf ans. Un bilan satisfaisant sur lequel est revenu le jeune pilote, dans des propos relayés par F1 Only .

« C’est définitivement mieux que ce à quoi je m’attendais »