Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc dresse le bilan de sa saison !

Publié le 16 décembre 2019 à 18h35 par J.-G.D.

Interrogé sur son année 2019 chez Ferrari, Charles Leclerc avoue être passé par plusieurs émotions.

Pour sa première année au sein de la Scuderia Ferrari, après quelques mois chez Sauber, Charles Leclerc aura montré un beau visage. Ses victoires lors des Grands Prix de Belgique et d'Italie en sont le parfait exemple. Le Monégasque s'est montré plus convaincant que Sebastian Vettel, son illustre aîné, auréolé de quatre titres de champion du monde. Dans des propos relayés par F1i ce lundi, Leclerc admet que cette année 2019 fut faite de hauts et de bas, tout en retenant du positif.

« Ce fut une saison assez étrange »