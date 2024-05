Mercato - OM : C’est confirmé, un grand nom veut revenir au club !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir officialisé son départ du Red Star ces derniers jours, Habib Beye attend un challenge plus gros en Ligue 1. Et l’ancien défenseur de l’OM ouvre grand la porte à Pablo Longoria pour les années à venir en affichant son envie de revenir au sein du club phocéen dans la peau de l’entraîneur.

Le feuilleton du futur entraîneur bat son plein à l’OM ! La presse italienne a lâché une petite bombe vendredi matin, assurant que Paulo Fonseca (LOSC) avait accepté l’offre de contrat des dirigeants marseillais. Le Portugais sera donc très certainement le successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM, qui dispose d’une autre candidature de tout premier choix.

Mercato - OM : Le transfert d’un «très grand joueur» déjà acté ? https://t.co/nLRIAh6Wl1 pic.twitter.com/o7xyGttIFf — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

« Si l’OM m’appelle, j’y vais en courant »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Habib Beye ouvre grand la porte à un retour à l’OM en tant qu’entraîneur : « Si des gens pensent que je me place à l'OM, allez-y, dites-le. (Rires.) Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire », indique l’ancien latéral droit sénégalais, passé par l’OM en tant que joueur entre 2003 et 2007.

« Si un jour on doit travailler ensemble, génial »