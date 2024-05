Mercato - PSG : Le plan B est déjà trouvé pour remplacer Mbappé !

La rédaction

C’est de plus en plus certain : Kylian Mbappé quittera le Paris-Saint Germain à l’issue de la saison pour rallier l’Espagne et le Real Madrid. Pour combler le départ du meilleur buteur de l’histoire du club, les dirigeants parisiens pensent à plusieurs pistes. Et en cas d’échec de l’une d’elles, une seconde option est déjà envisagée.

La fin de saison du Paris-Saint Germain a forcément déçu les supporters franciliens, mais les têtes pensantes du club parisien sont déjà à l’œuvre pour faire mieux la saison prochaine. Si le départ de Kylian Mbappé va forcément impacter le jeu pratiqué par l’équipe de Luis Enrique, un autre joueur de gros calibre viendra remplacer le capitaine de l’équipe de France. Record évoque deux pistes : Viktor Gyökeres et Victor Osimhen. Mais ce sera l’un ou l’autre, et le PSG a sa préférence.

Viktor Gyökeres est en tête de liste

Envoyé avec insistance du côté du Paris-Saint Germain par les informations de Record , Viktor Gyökeres semble fortement intéresser Paris. Si d’un point de vue financier, l’opération est tout à fait réalisable pour les pensionnaires du Parc des Princes, le Sporting Portugal ne compte pas lâcher son joueur facilement. Toujours selon le média portugais, l’équipe championne de Liga Portugal Betclic voudrait attendre l’année prochaine pour céder son avant-centre.

Victor Osimhen comme lot de consolation ?

Quoiqu’il arrive, il est certain que le Paris-Saint Germain compte recruter cet été un attaquant de renom pour combler le départ de Kylian Mbappé. Si le dossier Viktor Gyökeres venait à ne pas se concrétiser, les dirigeants parisiens se dirigeraient alors vers Victor Osimhen. Souvent associé au PSG, l’attaquant nigérian est également pisté par Chelsea.