Mercato : Le PSG prépare une folie, problème en vue ?

La rédaction

Si le fin de saison s’annonce relativement calme au Paris-Saint Germain, les dirigeants parisiens commencent déjà à s’agiter en coulisses pour préparer la saison prochaine. Alors que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, les Franciliens font les yeux doux à un avant-centre venu du Portugal. Mais l'opération ne s’annonce pas si simple.

Cette fois-ci, Luis Enrique va pouvoir activement participer au mercato du Paris-Saint Germain. Si le coach passé par le FC Barcelone était arrivé après le recrutement de certains joueurs dont il ne voulait pas forcément l’été dernier, le technicien de 54 ans va pouvoir émettre quelques vœux en vue du mercato estival. Mais tous ne seront pas forcément exaucés. Parmi les potentielles recrues parisiennes figure Viktor Gyökeres, mais rien n'est encore fait.

Le Sporting ne veut pas encore lâcher sa star

Si les finances du Paris-Saint Germain devraient aisément permettre de payer le montant de 100M€ qui correspond à la clause libératoire de Viktor Gyökeres, convaincre les dirigeants du Sporting Portugal de lâcher leur avant-centre dès cet été risque d’être plus compliqué. D’après Record , les dirigeants portugais souhaitent conserver le Suédois un an de plus, alors que son contrat expire en 2028.

Gyökeres récemment arrivé au Sporting

Arracher celui qui survole le classement des buteurs de Liga Portugal Betclic ne sera donc pas facile et cela se comprend. L’attaquant auteur de 41 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues cette saison n’est arrivé que l’été dernier en provenance de Coventry City. Quand on voit son rendement, on comprend aisément que les pensionnaires de José Alvalade souhaitent le conserver encore quelques temps.