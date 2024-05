Mercato - PSG : Une clause secrète révélée à l'étranger ?

La rédaction

L’été 2023 a vu le Paris-Saint Germain faire le grand ménage. Neymar, Marco Verratti, Lionel Messi… Nombreux ont été les gros noms de l’effectif parisien à quitter la capitale en juillet et août dernier. Parmi eux, Leandro Paredes, qui pourrait encore rapporter une jolie somme au PSG.

Le dernier mercato estival a été l’un des plus lourds de l’histoire du PSG en terme de départs. De grandes stars comme Neymar, Léo Messi ou Sergio Ramos ont plié bagages et de jeunes joueurs plein de promesses ont rejoint les rangs du club de la capitale. Joueur majeur de l’AS Roma cette saison, Leonardo Paredes a lui aussi quitté l’île-de-France il y’a bientôt un an pour rejoindre l’Italie. Et ses bonnes performances pourraient rapporter un chèque aux Parisiens.

/football/mercato/mbappe-le-psg-prepare-du-lourd-avec-son-successeur-695951

Une clause secrète dans le transfert de Paredes ?

Sur Twitter , Fabrizio Romano annonce que l’AS Roma pourrait verser une somme d’argent au Paris-Saint Germain liée à Leandro Paredes. En plus des 2,5 millions d’euros payés lors de son transfert, les Romains pourraient devoir verser 2 millions d’euros supplémentaires si l’Argentin joue plus de 80 matchs avec la Roma.

L’échéance se rapproche

Titulaire en puissance avec José Mourinho puis Daniele De Rossi, le milieu de terrain de 29 ans a déjà joué 47 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. À ce rythme, le Paris-Saint Germain pourrait récupérer ce bonus dès la saison prochaine.