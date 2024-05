Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole lâche une information sur son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que Kylian Mbappé vient d'annoncer officiellement son départ du PSG pour la première fois, le Français n'a pas encore évoqué son avenir. Pourtant il semble promis au Real Madrid qui a tout fait pour le recruter ces dernières années. D'ailleurs, son transfert est déjà évoqué dans la presse espagnole même s'il faudra s'armer de patience pour une officialisation en raison de l'actualité qui se profile.

Kylian Mbappé va disputer dans quelques jours ses derniers matches avec le maillot du PSG puisqu'il a annoncé dans une vidéo son départ. Proche de faire ses adieux, le Français n'a pas encore pu évoquer son avenir même si selon toute vraisemblance il devrait rejoindre le Real Madrid cet été. Il ne reste plus qu'à attendre la signature.

Une officialisation en juin ?

Si Kylian Mbappé a pu confirmer sa fin de parcours au PSG, le Real Madrid va devoir attendre un peu avant d'affirmer avec certitude l'arrivée du Français. Le club madrilène aura fort à faire en concentrant ses efforts sur une nouvelle victoire. En effet, d'après As , l'officialisation aura lieu entre la finale de la Ligue des champions (1er juin) et le début de l'Euro 2024 (14 juin). De son côté, Marca évoque la semaine du 3 au 9 juin.

Une présentation publique avant les JO ?