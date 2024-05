Transferts - Real Madrid : Déjà un casse-tête avec Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le suspens est enfin terminé : Kylian Mbappé va quitter le PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club l'a annoncé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux vendredi et il ne reste maintenant plus qu'à savoir quel maillot il portera la saison prochaine. Le Real Madrid prépare déjà son arrivée même si trouver une date de sa présentation est un véritable casse-tête.

Kylian Mbappé va donc quitter le PSG, sept ans après son arrivée. Il jouera son dernier match au Parc des Princes ce dimanche face à Toulouse, avant de préparer l'Euro avec l'équipe de France. Puis rejoindre le Real Madrid ?

Une annonce après la finale de la Ligue des Champions ?

Malgré l'annonce en vidéo de Kylian Mbappé de son départ du PSG à la fin de la saison, le Real Madrid ne va pas se presser pour officialiser sa venue. Alors que tout semble être bouclé entre les deux partis, le club espagnol veut d'abord finir sa saison. Sacré champion d'Espagne, le Real Madrid a encore une finale de Ligue des Champions à disputer, le 1er juin prochain, face au Borussia Dortmund. Après cette finale, l'officialisation sera faite, selon AS .

Le casse-tête de sa présentation

Le quotidien espagnol indique également que le Real Madrid aimerait présenter Mbappé dans son stade. Comme il l'a fait avec Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs, le club madrilène voit grand mais le moment idoine pour le présenter est encore loin d'être connu. Entre le 2 et le 14 juin, cela semble impossible étant donné que Kylian Mbappé sera encore lié contractuellement au PSG. En juillet, plusieurs échéances rendent compliquées la tenue d'une date. Si l'équipe de France arrive jusqu'en finale de l'Euro, ce ne sera pas avant le 14 juillet. Le 29 juillet, l'équipe madrilène s'envole pour les États-Unis afin d'y commencer la présaison. Sa présentation pourrait donc avoir lieu durant la dernière quinzaine de juillet, mais pas les 20-21-22 et 23, un concert au Santiago Bernabeu ayant lieu.