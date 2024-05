PSG : Dernière polémique pour Mbappé avant son transfert !

Arnaud De Kanel

Le feuilleton est officiellement terminé. Cette fois-ci, il n'y aura pas de retournement de situation pour Kylian Mbappé. L'attaquant tricolore a annoncé vendredi qu'il ne prolongera pas son contrat avec le PSG mais l'absence de remerciements à Nasser Al-Khelaïfi dans son message interpelle et crée la polémique. Une de plus pour lui avec le club de la capitale, la dernière sans aucun doute.

« Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. » La décision est prise pour Kylian Mbappé. Sept ans après son arrivée dans la capitale, l'attaquant va changer d'air et partir comme une légende malgré de nombreuses polémiques.

Mbappé snobe Nasser Al-Khelaïfi !

La dernière en date ? Vendredi, lorsque le capitaine de l'équipe de France a remercié de nombreuses personnes pendant sa vidéo de 4 minutes sans jamais mentionner son président Nasser Al-Khelaïfi. Une absence très remarquée et qui suscite la polémique depuis la parution de cette vidéo. Il faut dire que Mbappé les a enchainé au PSG.

Mbappé et les polémiques, une longue histoire