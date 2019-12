Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen ouvre la porte à une arrivée chez Mercedes !

Publié le 18 décembre 2019 à 10h35 par T.M.

Actuellement chez Red Bull, Max Verstappen s’est dit ouvert à une collaboration avec Lewis Hamilton chez Mercedes.

Alors que la grille est connue pour la saison 2020, cela pourrait énormément bouger dans les paddocks pour 2021. En effet, en Formule 1, les changements seront nombreux et au sein des écuries, les pilotes pourraient être renouvelés. De nombreuses rumeurs sont déjà évoquées à ce sujet. Il a notamment été question d’un possible départ de Max Verstappen de chez Red Bull. Où pourrait alors rebondir le Néerlandais, à qui on prédit un grand avenir ? Verstappen est en tout cas intéressé par une arrivée du côté de Mercedes.

« Nous verrons bien »