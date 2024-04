Il galère au PSG, Deschamps peut le sauver

Alexis Brunet

Depuis quelques temps, Randal Kolo Muani est à la peine avec le PSG. L'attaquant n'arrive pas à justifier l'investissement conséquent des dirigeants parisiens sur lui, et il est dans une situation d'échec dans la capitale. L'ancien Nantais pourrait donc se servir de l'équipe de France pour remonter la pente. Explications.

Si la saison du PSG est pour le moment de très bonne facture, cela n'est pas forcément le cas de tous les Parisiens. En attaque, Randal Kolo Muani traverse une mauvaise période, et il peine à se montrer décisif. Le Français pourrait toutefois être titulaire contre Le Havre ce samedi, mais il devra donc se montrer à son avantage.

Le match face au Chili a fait du bien à Kolo Muani

Pour retrouver la dernière performance marquante de Randal Kolo Muani, il faut regarder du côté de l'équipe de France. Lors de la dernière trêve internationale, l'attaquant du PSG avait fait forte impression face au Chili, avec une passe décisive et un but à la clé. D'après un proche du Parisien, interrogé par L'Équipe , ce match avait fait beaucoup de bien à l'ancien Nantais. « Cela a été un moment important avec un match référence. Où il a pu se dire : OK, je suis important, je n'ai pas perdu mes qualités. »

L'Euro pourrait faire du bien à Kolo Muani