Formule 1 : L'aveu de Pierre Gasly sur sa rétrogradation chez Toro Rosso !

Publié le 17 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Après seulement six mois chez Red Bull, Pierre Gasly s'est fait rétrograder et a rejoint Toro Rosso, l'écurie cousine. Le pilote est revenu sur cet épisode douloureux.

Alors qu'il se mêlait tout juste au gratin mondial en rejoignant Red Bull, Pierre Gasly s'est fait rétrograder chez l'écurie cousine Toro Rosso, seulement six mois après son arrivée. Un véritable coup dur pour le jeune Français (23 ans), qui espérait pouvoir se faire une place dans le top 3 des équipes du circuit. Mais cette rétrogradation a finalement eu un effet d'électrochoc pour le jeune pilote, qui a brillé durant le reste de la saison avec Toro Rosso avec notamment un podium à Interlagos, au Brésil. En interview, Pierre Gasly est revenu sur cet épisode difficile.

« Ces six mois ont été suffisants pour tout remettre en cause »