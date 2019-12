Formule 1

Formule 1 : La réponse du patron de Lewis Hamilton à Ferrari !

Publié le 17 décembre 2019 à 17h35 par J.-G.D.

À l’image de Lewis Hamilton, Toto Wolff pourrait atterrir chez Ferrari en 2021. Le patron de Mercedes exclut toutefois une arrivée au sein de l'écurie italienne.

La Formule 1 prendra un nouveau virage en 2021. La discipline-reine de l'automobile connaitra certains changements, alors que Lewis Hamilton est directement envoyé vers Ferrari. Le sextuple champion du monde pourrait être accompagné par Toto Wolff. Mais la directeur de Mercedes ne le voit pas du même œil. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , le patron des Flèches d'Argent affiche sa réticence à l'idée de rejoindre la Scuderia.

« Je ne vais passer à quelque chose de moins bon »