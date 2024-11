PSG : Ce grand nom annonce sa signature ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG, Vitinha a considérablement progressé depuis son arrivée au club en 2022. Une prolongation de contrat jusqu’en 2029 est d’ailleurs dans les tuyaux pour l’international portugais, qui a vendu la mèche à ce sujet lundi en affichant son envie de continuer encore longtemps l’aventure au PSG.

Le PSG s’active en coulisses pour prolonger ses joueurs cadres ! Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont notamment concernés dans le secteur défensif et vont prochainement fixer leur avenir au Parc des Princes, mais c’est également le cas pour Vitinha au milieu de terrain. L’international portugais de 24 ans, recruté par Luis Campos en 2022 pour 40M€ en provenance du FC Porto, est sur le point de parapher une nouveau contrat le liant jusqu’en 2029 avec le PSG. Et Vitinha s’est prononcé à ce sujet en lâchant un indice de taille.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Vraiment heureux ici, je me sens bien »

Interrogé en conférence de presse lundi après-midi avant le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le milieu de terrain portugais du PSG laisse effectivement paraître la perspective d’une prolongation de contrat imminente : « Je suis vraiment heureux ici, je me sens bien, ma famille aussi. J'aime ce projet et la direction que le club prend. Donc je ne vois pas pourquoi je ne resterais pas longtemps », lâche Vitinha, qui vend donc probablement la mèche pour sa signature de contrat au PSG.

« Le projet va dans le bon sens »

« Que ce soit dans le discours du président ou celui du coach, tu sens que le projet va dans le bon sens. Moi j'aime particulièrement ce type de projet, comme tout le reste de l'équipe », poursuit l’ancien joueur du FC Porto, qui semble donc pleinement épanoui au PSG depuis son arrivée. Il ne manque plus que l’officialisation de cette prolongation de contrat qui devrait arriver prochainement pour Vitinha.