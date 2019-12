Formule 1

Formule 1 : Hamilton réagit aux comparaisons avec Schumacher !

Publié le 16 décembre 2019 à 23h35 par La rédaction

Lewis Hamilton a été invité à évoquer le record, dont il se rapproche, de 7 Championnats de Formule 1 remportés par Michael Schumacher.

Auréolé de son 6ème titre de Formule 1, Lewis Hamilton marque un peu plus l'histoire de son sport. Le pilote de Mercedes était invité par la BBC en tant que nominé dans la catégorie sportif britannique de l'année. S'il n'a pas remporté la récompense, Lewis Hamilton a abordé le record de victoires du Championnat de F1 détenu par Michael Schumacher avec 7 unités. Et l'Anglais ne s'est toujours pas fait à l'idée de lutter historiquement avec une telle légende.

Lewis Hamilton juge les comparaisons avec Schumacher « surréelles »