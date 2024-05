OM : «Il viendra en courant», le clan Zidane va débarquer en force ?

Arnaud De Kanel

Alors que les supporters de l'OM rêvent de voir Zinédine Zidane à la tête de l'équipe première, ils pourraient avoir un lot de consolation en cas d'échec de sa venue. En effet, les fils du champion du monde 98 sont également professionnels et ils auraient bien du mal à refuser un transfert dans la cité phocéenne selon leur frère, Enzo.

Né à Marseille, Zinédine Zidane n'a jamais caché son amour pour l'OM. Malgré tout, il n'a jamais joué ni entrainé le club phocéen. Pour autant, le nom Zidane pourrait bien être floqué sur le maillot de l'OM un jour. En effet, Enzo, l'ainé, estime que ses frères ne refuseront jamais de jouer pour le club phocéen s'ils sont sollicités.

Zidane : La mise au point de Marseille https://t.co/gz56xLxqXy pic.twitter.com/zFGtWrL37l — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

«C’est quand même un club historique»

« Un Zidane à l’OM ? Je pense que mes frères sont tous pour Madrid, et qu’ils aiment tous Marseille comme moi. Moi, j’aimerais les voir jouer à Madrid, tous les 3, mais jouer à Marseille, aussi, ça serait quelque chose de fou. C’est quand même un club historique. Ici après c’est un club difficile avec un public extraordinaire, pour moi le meilleur public de France et l’un des meilleurs du monde, mais un public dur. Quand ça se passe mal, c’est un peu plus compliqué », a lâché Enzo Zidane pour le média Carré , avant d'ajouter.

«S’ils ont la possibilité de jouer à Marseille, ils iront»