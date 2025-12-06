Kylian Mbappé en couple : Elle vend la mèche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La vie sentimentale de Kylian Mbappé s'avère être un véritable mystère étant donné que l'attaquant français du Real Madrid a fait le choix de rester très discret en ce qui concerne ses fréquentations en privé. Et sa mère, Fayza Lamari, a clairement laissé entendre il y a quelques mois que Mbappé était actuellement célibataire.

Kylian Mbappé est-il en couple ? Est-il un éternel célibataire ? Difficile de pouvoir apporter une réponse claire à cette question vu toute la discrétion du capitaine de l'équipe de France au sujet de sa vie privée. Mais en septembre dernier, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, sa mère Fayza Lamari a peut-être vendu la mèche sur le célibat de Mbappé.

« Tu vois une copine dans ce bourbier ? » « Je lui ai demandé dernièrement s’il avait une copine. Il m’a répondu: ‘Tu vois une copine dans ce bourbier ?’. C’est compliqué d’être la copine de Kylian Mbappé. Avec tout ce que ça comporte. Il en a déjà eu et ce n’est pas simple pour les deux », a expliqué la mère de Kylian Mbappé. En clair, en lisant entre les lignes, on comprend donc que l'attaquant du Real Madrid aurait confirmé son célibat.