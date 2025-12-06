Kylian Mbappé en couple : Elle vend la mèche !

La vie sentimentale de Kylian Mbappé s'avère être un véritable mystère étant donné que l'attaquant français du Real Madrid a fait le choix de rester très discret en ce qui concerne ses fréquentations en privé. Et sa mère, Fayza Lamari, a clairement laissé entendre il y a quelques mois que Mbappé était actuellement célibataire.
Kylian Mbappé est-il en couple ? Est-il un éternel célibataire ? Difficile de pouvoir apporter une réponse claire à cette question vu toute la discrétion du capitaine de l'équipe de France au sujet de sa vie privée. Mais en septembre dernier, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, sa mère Fayza Lamari a peut-être vendu la mèche sur le célibat de Mbappé.
« Tu vois une copine dans ce bourbier ? »
« Je lui ai demandé dernièrement s’il avait une copine. Il m’a répondu: ‘Tu vois une copine dans ce bourbier ?’. C’est compliqué d’être la copine de Kylian Mbappé. Avec tout ce que ça comporte. Il en a déjà eu et ce n’est pas simple pour les deux », a expliqué la mère de Kylian Mbappé. En clair, en lisant entre les lignes, on comprend donc que l'attaquant du Real Madrid aurait confirmé son célibat.
« J’ai déjà été amoureux »
En décembre 2024, dans l'émission Clique sur Canal +, Kylian Mbappé avouait néanmoins avoir déjà été amoureux : « Par le passé, j’ai déjà été amoureux. Ce n’est pas que je n’y pense pas, mais parfois je me dis: ‘Imagine si, avec tout ce que tu vis, il y a quelqu’un à côté de toi…’. Moi, ma vie, elle a été construite comme ça pour vivre ces moments-là. La personne qui est à côté de moi, elle n’est pas forcément prête à vivre tout ce truc-là. Après, quand tu as le coup de foudre, tu t’adaptes et tu fonces. Mais quand tu réfléchis et que tu as la tête posée, tu te dis: ‘Si je vis tout ça avec quelqu’un à côté, je vais être psychologue, je ne vais pas être son mec’. Elle va se dire: ‘C’est quoi cette vie de malade mental ?!’ », confiait l'attaquant du Real Madrid.