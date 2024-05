Mercato - FC Nantes : Kombouaré interpelle déjà Kita pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le FC Nantes est officiellement maintenu en Ligue 1 après la défaite de Metz à Strasbourg (2-1) dimanche, Antoine Kombouaré est de ce fait officiellement prolongé jusqu’en juin 2026. L’entraîneur kanak a savouré la réussite de sa mission sauvetage et en a profité pour interpeller son président Waldermar Kita.

Battu, mais maintenu ! Le FC Nantes a enchaîné une neuvième défaite de suite à domicile, un triste record, à l’occasion de la réception du LOSC (1-2) dimanche, mais l’important était ailleurs pour les Canaris , qui sont assurés de rester en Ligue 1 grâce à la victoire de Strasbourg contre Metz (2-1) dans le même temps. Grâce à ce maintien, Antoine Kombouaré est automatiquement prolongé de deux ans et s’imagine honorer son contrat jusqu’en 2026, si Waldemar Kita lui en donne la possibilité.

💬 Pedro, Matthis et Nicolas reviennent sur le match face à Lille. pic.twitter.com/UUNUiTbzDZ — FC Nantes (@FCNantes) May 13, 2024

« heureux d'être là pour deux ans de plus si le président Kita me laisse passer deux ans »

« Vous savez tous l'attachement que j'ai pour ce club et cette ville. J'ai eu le mariage de ma fille ici, les petits-enfants... Les racines calédoniennes sont venues s'implanter ici. Je suis très heureux d'être là pour deux ans de plus si le président Kita me laisse passer deux ans , a lancé avec le sourire Antoine Kombouaré, relayé par L’Equipe. Ne pas faire tomber son club de cœur en L2, c'est une putain de pression. Quand vous réussissez - et c'est un accomplissement collectif - c'est une immense fierté . »

« Si tu joues au con tout le temps, à un moment tu es puni »