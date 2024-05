Mercato - Real Madrid : Une signature annoncée avant Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s'apprête à débarquer au Real Madrid après avoir officialisé son départ du PSG. Mais en attendant que cette grosse opération de l'été ne soit annoncée, le club merengue serait tout proche d'acter en interne la signature du nouveau contrat d'Andriy Lunin, son gardien ukrainien, concurrent direct de Thibaut Courtois.

Le Real Madrid disputera le 1er juin prochain la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, et devrait donc officialiser les jours suivants la signature de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG va débarquer libre et sera donc le grand renfort du mercato estival au sein de la Casa Blanca , mais un autre dossier chaud est sur le point d'être réglé en interne.

Lunin sur le point de prolonger ?

Relevo annonce qu'un accord est imminent entre Real Madrid et Andriy Lunin (25 ans) pour une prolongation de contrat jusqu'en 2029. Le gardien ukrainien est ok pour une alternance avec Thibaut Courtois dans les buts du club merengue , lui qui a parfaitement dépanné cette saison avec la blessure longue durée de l'international belge.

#NoticiaRelevo 🗞️ Lunin apalabra su continuidad hasta 2029.El portero acababa en 2025 y acepta competirle a Courtois. Falta atar algún detalle y oficializarlo.📌 Aun así, las ofertas que presente Mendes se estudiarán.@ManuAmor1 🤝@AlfredoMatillaG https://t.co/Ayp36LhTEi — Relevo (@relevo) May 13, 2024

Ancelotti fan de ses deux gardiens