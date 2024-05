F1 : Mercedes en crise ? Il tire la sonnette d’alarme

Benjamin Labrousse

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton et George Russell rencontrent de grosses difficultés, et ne parviennent pas à se montrer performants. Forcément, cet état de forme inquiète sérieusement du côté de Mercedes. Ancien pilote, David Coulthard s’est récemment livré sur les problématiques actuelles au sein de l’écurie allemande.

Rien ne va plus chez Mercedes. Si, dimanche dernier, à l’occasion du Grand Prix de Miami, Lewis Hamilton a signé sa meilleure position de l’année avec une 6ème place obtenue en Floride, l’écurie allemande a littéralement régressé au sein du paddock. Le départ du septuple champion du monde en fin de saison n’arrange en rien les affaires de Toto Wolff, tandis que George Russell ne parvient pas à confirmer tous les espoirs placés en lui.

F1 : Hamilton vers une catastrophe historique ? https://t.co/gfBE1OYaJe pic.twitter.com/pT8QJjv7oC — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Nous voulons voir George et Lewis dans la lutte »

Relayé par Next-Gen Auto , David Coulthard s’est exprimé sur cette saison compliquée pour les Flèches d’Argent : « C’est décevant pour nous tous. Nous voulons voir George et Lewis dans la lutte. Ce sont des pilotes de qualité dont un avec le statut de septuple champion du monde, et nous savons qu’il pourrait y en avoir plus. Ils traversent une période difficile. Mais ils traversent une période difficile dans l’une des époques les plus compétitives de la Formule 1. En Chine, l’écart entre la première et la dernière place était de 1,5 %. La différence entre Usain Bolt qui gagne le 100 mètres et celui qui est huitième est de 2 % ! Il faut donc relativiser. Il s’agit de petits écarts » .

« C’est une période difficile »