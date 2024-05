Mercato - PSG : Viré à cause de Mbappé ? Son avenir est scellé

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain, l’avenir de Luis Campos interroge. Ce dernier est proche de l’international français et pourrait faire les frais de son départ pour le Real Madrid. Mais ce n’est pas la tendance. Le conseiller sportif parisien prépare déjà le mercato estival et ne devrait pas s’en aller.

Kylian Mbappé va-t-il provoquer le départ de Luis Campos ? D’après les informations de L’Equipe , le dirigeant portugais, nommé conseiller sportif il y a maintenant deux ans, serait menacé, en raison du choix de l’international de quitter le club de la capitale à la fin de son contrat.

« Je suis très content de ma relation avec lui »

« Je crois que si quelqu’un doit me demander, cela sera fait. Mais mon opinion est claire et publique. Je travaille avec lui tous les jours depuis mon arrivée et je suis très content de ma relation avec lui. Je serai très content de continuer avec lui pour de nombreuses années encore », avait répondu Luis Enrique, lorsqu’il avait été interrogé sur l’avenir de Luis Campos et s’il souhaitait le voir rester au PSG.

Campos devrait rester au PSG