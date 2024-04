Mercato - PSG : Luis Enrique se lâche sur l'avenir du boss

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé va claquer la porte du PSG, Luis Campos pourrait également partir. Très proche du numéro 7 parisien, le conseiller football portugais pourrait être sacrifié après son départ. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a pris position sur l'avenir de Luis Campos.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG après sa septième saison. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé - Luis Enrique : Le PSG répond cash à la polémique https://t.co/KWnvyUQDiP pic.twitter.com/a4VlgVJv8h — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Campos sur la sellette à cause de Mbappé ?

D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe , le départ de Kylian Mbappé pourrait provoquer celui de Luis Campos. Très proche de la star de 25 ans, le conseiller football du PSG pourrait être sacrifié par les hautes sphères du club rouge et bleu.

Luis Enrique veut que Luis Campos reste au PSG