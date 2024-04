Mercato - PSG : Inquiétude pour Mbappé, son clan est passé à l'action

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club librement et gratuitement cet été. Appréhendant la réaction du grand public, le numéro 7 parisien a multiplié les démarches médiatiques. Et pour éviter un risque de saturation, le clan Mbappé a pris les choses en main.

Le 30 juin, Kylian Mbappé sera en fin de contrat avec le PSG. Conscient de la situation, l'attaquant de 25 ans a d'ores et déjà scellé son avenir à Paris. En effet, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 de Luis Enrique se dirige vers le Real Madrid, qui est en pole position devant Manchester United et Liverpool.

Le clan Mbappé a formé une bulle autour de lui

Selon les informations de L'Equipe , Kylian Mbappé a appréhendé la réaction du grand public à la suite de l'annonce de son départ. Ainsi, pour que les choses se fassent en douceur, le vice-capitaine du PSG a mulitplié les démarches, médiatiques notamment. Et pour que Kylian Mbappé ne finisse pas émoussé, son entourage a décidé de passer à l'action.

Après Monaco, Mbappé a eu une respiration en Bleu