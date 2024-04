Transferts : Menacé par Mbappé, un joueur du Real Madrid lâche sa réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé pourrait prendre la place d'une star la saison prochaine au Real Madrid. Entre Vinicius Jr et Rodrygo, le second a le plus de chances d'être relégué, malgré sa bonne forme actuelle. De quoi le pousser à envisager un départ à la fin de cet exercice ? Ce n'est pas la tendance selon les informations de la presse espagnole.

Le Real Madrid s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. L'arrivée tant attendue de Kylian Mbappé la saison prochaine devrait permettre au club espagnol de rentrer dans une nouvelle dimension et de s'offrir un atout de taille en attaque. Selon les premières tendances, Carlo Ancelotti pourrait décider de l'aligner sur un côté et non dans l'axe. Une information qui pourrait plonger Vinicius Jr et Rodrygo dans une certaine inquiétude.

Rodrygo, victime directe de Mbappé

L'un d'eux pourrait perdre sa place de titulaire au profit de Mbappé. Evidemment, il est plus difficile de toucher à Vinicius Jr qu'à Rodrygo. Mais ce dernier s'est remis la tête à l'endroit, inscrivant un doublé face à l'Athletic Bilbao dimanche. Après la rencontre, il s'est exprimé sur sa position. « Mbappé au Real ? Je pense que c'est proche car c'est ce que disent les journalistes, je vous fais confiance ! Mais je ne sais pas ce qui se passe. Si Mbappé vient, je serai sur le banc ? Ce sera un problème heureux pour le manager. Je me concentre uniquement sur le Real Madrid » a-t-il déclaré.

Le Brésilien veut s'accrocher