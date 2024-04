PSG - Mbappé : Le Real Madrid s’offre un casse-tête ?

Thomas Bourseau

Au terme de la saison en cours, Kylian Mbappé devrait tourner la page PSG et se lancer un nouveau challenge ailleurs. Et pas n’importe où puisque sa destination la plus probable à ce jour est le Real Madrid. Et à la Casa Blanca, on annonce déjà un « problème heureux » pour Carlo Ancelotti la saison prochaine.

Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de la saison. C’est en effet le message que le principal intéressé a fait passer à son président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février ainsi qu’à l’ensemble du groupe du Paris Saint-Germain. Selon toute vraisemblance, le meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait rejoindre le Real Madrid où tout le vestiaire semble l’attendre, à commencer par Aurélien Tchouaméni.

Le Real Madrid et Tchouaméni se préparent à la venue de Mbappé ?

Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid, pourrait avoir vendu la mèche pendant la trêve internationale en évoquant le ressenti des Espagnols lorsqu’ils verront plus souvent Mbappé, laissant entendre qu’il jouera en Liga la saison prochaine et plus précisément au Real Madrid. Et qu’en pense Rodrygo Goes ?

«Ce sera un problème heureux pour le manager»