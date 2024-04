Mercato - PSG : Mbappé rate un énorme record avec son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf incroyable rebondissement de dernière minute en ce qui concerne son futur, Kylian Mbappé a disputé dimanche soir le dernier Classico de sa carrière avec le PSG contre l'OM. Le capitaine de l'équipe de France avait l'occasion de marquer le coup pour l'occasion en devenant le meilleur buteur de l'histoire de ce choc, mais il laisse finalement la palme à Zlatan Ibrahimovic. Explications.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison et prendra très certainement la direction du Real Madrid. L'attaquant de 25 ans arrive en fin de contrat, et il avait informé sa direction mi-février qu'il ne prolongerait pas. Mbappé disputait donc dimanche soir au Vélodrome, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le tout dernier Classico de sa carrière contre l'OM. Et le numéro 7 du PSG n'est d'ailleurs pas passé loin de marquer l'histoire...

Mbappé muet contre l'OM

En effet, Kylian Mbappé aurait pu à cette occasion devenir le meilleur buteur de toute l'histoire du Classico entre le PSG et l'OM, lui qui compte 9 buts dans ce choc depuis qu'il porte le maillot du club de la capitale. Mais finalement, le capitaine de l'équipe de France a été très discret dimanche soir au Vélodrome, et il a même été sorti du terrain peu après l'heure de jeu par Luis Enrique pour laisser place à Gonçalo Ramos. Un coaching judicieux étant donné que le Portugais a tué le suspens en inscrivant le deuxième but du PSG.

Ibrahimovic reste devant Mbappé

Du coup, c'est donc Zlatan Ibrahimovic qui continue de régner en maitre et conserve la tête de ce classement des meilleurs buteurs de toute l'histoire du Classico entre l'OM et le PSG. Et Mbappé ne le rattrapera plus...



Le classement :



1. Zlatan Ibrahimovic (PSG) : 11 buts



2. Kylian Mbappé (PSG) : 9 buts



3. Edinson Cavani (PSG) : 7 buts



4. Pedro Miguel Pauleta (PSG) : 6 buts



5. Angel Di Maria : 5 buts



- Hervé Florès (OM) : 5 buts



6. André-Pierre Gignac (OM) : 4 buts



- André Ayew (OM) : 4 buts



- Mustapha Dalleb (PSG) : 4 buts



- François M’Pelé (PSG) : 4 buts