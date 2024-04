OM : Zidane pour remplacer Gasset, un proche confirme

Arnaud De Kanel

Si l'Arabie saoudite venait à conclure le rachat tant attendu de l'Olympique de Marseille dans les prochains mois, Zinedine Zidane pourrait bien être le joyau de leur couronne. Cette hypothèse fait déjà frémir les supporters marseillais, imaginant le retour triomphal de l'enfant prodige dans sa ville natale. Champion du monde en 98 avec Zizou, Robert Pirès valide cette option mais sous certaines conditions.

L'hypothèse de voir Zinedine Zidane prendre les rênes de l'OM suscite des interrogations et alimente les discussions depuis plusieurs mois. En effet, les rumeurs persistantes autour d'un possible rachat du club par des investisseurs saoudiens ont émergé, avec des spéculations faisant état de négociations avancées avec Frank McCourt, propriétaire actuel de l'OM. Si cette acquisition se concrétisait, il semblerait que Zidane soit le premier choix des Saoudiens pour occuper le poste d'entraîneur et ainsi succéder à Jean-Louis Gasset. Robert Pirès approuve forcément cette idée.



«J’aimerais bien le voir»

« Zizou a l’Olympique de Marseille, honnêtement ouais, j’aimerais bien le voir. Après, le connaissant, il faut que le projet soit intéressant. Je vais même pas parler d’argent, ça ce n’est pas mon problème et je m’en fous complet. Mais il faut lui proposer un projet, et surtout, lui proposer des joueurs. Des joueurs avec lesquels il va sentir quelque chose et se dire ‘ok avec eux, je peux gagner’. Ça c’est important. Si demain il décide d’aller à l’OM, ce sera avec ces conditions, ça c’est sûr », a déclaré le champion du monde 98 dans un entretien accordé au Média Carré . L'ancien coéquipier de Zinédine Zidane insiste sur l'importance de l'effectif, le point le plus important pour faire pencher la balance en faveur de l'OM.

«C’est l’effectif qui est important pour Zizou»