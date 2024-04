Le «nouveau Deschamps» arrive à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé coach de l’OM en février afin de remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s’est engagé pour une mission de courte durée. Par conséquent, après cette mission, l’ancien coach de l’ASSE laissera sa place à Marseille et le nom de Christophe Galtier circule déjà. Une piste validée par Jérémy Attali qui ose la comparaison avec Didier Deschamps.

Au mois de février, l’OM a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset pour remplacer Gennaro Gattuso. Néanmoins, il s’agit d’une mission à courte durée qui va pousser Pablo Longoria à rapidement trouver un nouveau coach. Dans cette optique, un duel entre Paulo Fonseca et Christophe Galtier se dessine, ce qui enchante Jérémy Attali.



Une finale Fonseca-Galtier à l’OM ?

« C’est intéressant de savoir que Galtier et Fonseca restent dans une short-list. Parce qu’il y a d’autres coachs entre-temps que tu aurais pu contacter pour la saison prochaine et qui auraient pris position, là si vraiment s’est avéré, on voit à peu près où veut en venir Longoria. Que ce soit Galtier ou Fonseca, on connaît leur style de jeu. On sait quels types de joueurs ils apprécient donc déjà, tu ne pars pas dans l’inconnu comme ça pouvait l’être avec des coachs étrangers où tu les découvres enfaite. Je ne crois pas que Galtier ou Fonseca, tu vas les découvrir. Tu les as cernés, tu connais, tu connais leurs qualités et les axes de progression », confie le rédacteur en chef adjoint d’ Actu.fr dans Débat Foot Marseille , l’émission de Football Club de Marseille , avant de se prononcer plus en détails sur Christophe Galtier, qu’il compare à Didier Deschamps.

«Galtier me fait penser à Deschamps»