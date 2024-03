Mercato : Un «top» entraîneur au PSG la saison prochaine !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG connaît son entraîneur de la saison prochaine. Lié au club parisien jusqu'en 2025, Luis Enrique a fait savoir qu'il n'était pas question pour lui de quitter la Ligue 1 cet été, à moins d'y être contraint. Proche du technicien, Oscar Garcia a loué les qualités de son compatriote, comme lui passé par le FC Barcelone.

Luis Enrique a donné sa parole au Qatar. Au moment de son arrivée au PSG l'été dernier, le technicien s'est engagé sur un cycle de deux ans. Et il compte bien aller au bout de son contrat, malgré les critiques sur sa gestion du cas Kylian Mbappé, mais aussi sur le style de jeu déployé cette saison.

Neymar, Messi... Riolo fracasse le mercato du PSG https://t.co/KzuzAD53We pic.twitter.com/usQI2u0IfR — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Luis Enrique a scellé son avenir au PSG

Lors d'un live Twitch , Luis Enrique a confirmé qu'il serait au PSG la saison prochaine. « Moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui romprai le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pa s » a déclaré le technicien espagnol. Contacté par Foot Mercato, Oscar Garcia estime que le PSG a la chance de pouvoir compter sur un entraîneur de la trempe de Luis Enrique.

« C’est un entraîneur top »