Mercato - PSG : Luis Enrique lâche sa réponse pour son avenir

Ce jeudi marquait le retour de Luis Enrique sur Twitch. Le coach du PSG s'est exprimé sur de nombreux sujets, notamment sur son avenir. Ces derniers jours, son nom a été associé au FC Barcelone. Mais le technicien a mis un terme aux rumeurs et s'est projeté avec le PSG, avec qui le contrat court jusqu'en juin 2025.

Luis Enrique a balayé plusieurs sujets lors d'un live organisé sur la plateforme Twitch. L'occasion pour l'actuel entraîneur du PSG de répondre aux rumeurs évoquant un possible retour au FC Barcelone la saison prochaine, pour remplacer Xavi.

Mbappé - Real Madrid : Son rêve lui échappe, voilà pourquoi ! https://t.co/i5mbmlqmi3 pic.twitter.com/cRTEFKI8fe — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Luis Enrique ferme la porte à un retour

Questionné par un internaute ce jeudi soir, Luis Enrique a été clair. « Un retour au Barça ? Je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça, mais ça me paraît difficile que nos chemins se recroisent » a confié le coach du PSG.

« Je veux respecter mon contrat »