PSG : Un «super joueur» va signer ?

Auteur d'une magnifique saison, Warren Zaïre-Emery va prochainement signer sa prolongation de contrat au PSG. Il faut dire que le jeune milieu de terrain parisien s'est même imposé comme international français. Et Aurélien Tchouaméni est déjà fan du joueur formé au PSG.

Comme révélé par le10sport.com, Warren Zaïre-Emery va prolonger son contrat avec le PSG. Tout juste majeur, le milieu de terrain impressionne cette saison et s'est imposé comme joueur majeur de Luis Enrique. Au point de convaincre Didier Deschamps de le sélectionner en équipe de France. Et Aurélien Tchouaméni ne tarit pas d'éloges pour le Parisien.

Tchouaméni s'enflamme pour Zaïre-Emery

« On a discuté un petit peu, ce que je vois sur les séances c'est ce que je vois quand je le regarde jouer. C'est un super joueur et on est contents de l'avoir », lance le milieu de terrain du Real Madrid à l'occasion de son passage en conférence de presse avec les Bleus, avant d'évoquer sa propre montée en puissance.

«Ce que je vois sur les séances c'est ce que je vois quand je le regarde jouer»