Transferts : Un cadre de l’OM vend la mèche pour son départ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine de l’OM, Valentin Rongier est aujourd’hui le joueur le plus expérimenté du vestiaire, arrivé dans la cité phocéenne à l’été 2019. Épanoui, le milieu de 29 ans ne s’interdit pas aujourd’hui de finir sa carrière à Marseille, tout en étant prêt à aller voir ailleurs en cas d’offre convaincante.

Sous la présidence de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille a pris l’habitude de réaliser des mercatos mouvementés, dans le sens des arrivées mais également des départs. L’effectif phocéen connaît ainsi des turnovers importants chaque année, mais un membre du vestiaire a jusqu’ici échappé aux transactions, Valentin Rongier. Arrivé à l’été 2019, l’ancien joueur du FC Nantes est aujourd’hui le plus expérimenté à l’OM, de là à s’imaginer conclure sa carrière du côté du Vélodrome ? Le capitaine phocéen ne se l’interdit pas.

Transferts - OM : La star s’en va, Longoria pète un câble ! https://t.co/lVTYiPA1Tr pic.twitter.com/lFAnEzVyEQ — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

« Finir ma carrière à l’OM ? Pourquoi pas »

« Pourquoi pas, je me sens très bien ici , a répondu Valentin Rongier, interrogé par des enfants du programme Peuple Bleu&Blanc à l’occasion d’une conférence de presse spéciale. En plus d'être un club exceptionnel, c'est une belle région, il y a tout pour être heureux ici. En vérité, il y a la mer, il y a la montagne, il y a le soleil. Donc je suis très bien ici et pourquoi pas. »

« Il y a aussi des opportunités parfois qu'il ne faut pas rater »