Le vestiaire du PSG valide un transfert à 50M€

A la recherche de renforts offensifs après les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG a notamment mis la main sur Ousmane Dembélé, qui n’a pas traîné avant de trouver sa place dans le vestiaire. Interrogé par Mundo Deportivo, Fabian Ruiz a rejoint la liste des personnes comblées par le recrutement de l’international français.

Avec onze renforts au compteur, le PSG a changé de visage durant le mercato estival, accueillant notamment dans ses rangs Ousmane Dembélé pour 50M€ en provenance du FC Barcelone. L’international français a récupéré le 10 de Neymar et enchaîne les matches sous le maillot parisien (32 rencontres disputées toutes compétitions confondues), lui qui fut pourtant miné par les blessures au Barça. Dembélé n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme l’un des nouveaux cadres du vestiaire, une arrivée saluée notamment par Fabian Ruiz.

« C'est une personne formidable »

« Je m'entends parfaitement avec lui depuis qu'il est arrivé , reconnaît notamment le milieu du PSG, interrogé par Mundo Deportivo. C'est une personne formidable, et nous savions déjà avant quel genre de joueur il est. Il nous apporte beaucoup, tant en termes de qualité avec le ballon que dans la dernière ligne droite, parce qu'il est très rapide en un contre un. »

Le PSG est comblé