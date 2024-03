Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, avec une arrivée au Real Madrid en ligne de mire. Avant de débarquer chez les Merengue, l’international français aura l’occasion de briller face au rival catalan en Ligue des champions, un rendez-vous pour lequel il sera déterminé comme l’a reconnu l’un de ses coéquipiers.

C’est désormais inéluctable. Alors qu’il dispute actuellement sa septième saison au PSG, Kylian Mbappé a informé sa direction de son départ au terme de son engagement. Le Real Madrid est plus que jamais en pole pour accueillir l’international français, courtisé depuis de longues années. Avant son départ, Mbappé a encore l’occasion de marquer les esprits, avec un quart de finale de Ligue des champions en vue contre le FC Barcelone.

« Mbappé va être impatient »

Le rendez-vous s’annonce forcément particulier pour Kylian Mbappé, opposé au grand rival du Real Madrid. Interrogé sur le sujet par Mundo Deportivo , Fabian Ruiz imagine un Mbappé déterminé pour cette double opposition : « Je vois Mbappé comme d’habitude, avec envie, avec calme et on voit qu'il donne aussi beaucoup à notre équipe, comme il l'a fait ces derniers temps. Il va être impatient, mais comme il l'a toujours été. »

« Mbappé est le joueur le plus déséquilibrant en un contre un »