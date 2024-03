PSG : Verratti impliqué dans une improbable révolution

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au poste de conseiller sportif du PSG en 2022 pour remplacer Leonardo, Luis Campos a apporté son réseau, mais également ses méthodes. C'est ainsi que le dirigeant portugais a notamment lancé un changement dans la méthode de rémunération des joueurs par le biais de primes évolutives.

En 2022, dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG décide de nommer Luis Campos au poster de conseiller sportif. Le Portugais remplace numériquement Leonardo, alors directeur sportif, et prend donc en charge toute la gestion de l'aspect sportif du PSG. Cela passe par le recrutement, mais également les négociations contractuelles avec les joueurs.

Depuis la prolongation de Verratti, Campos change tout

Et selon les informations de L'EQUIPE , Luis Campos a notamment apporté une grande nouveauté intronisée lors de la prolongation de Marco Verratti signée en décembre 2022. En effet, la part fixe des salaires est moins importantes, et désormais, une part variable est incluse dans tous les contrats signées pour les nouveaux joueurs ou les prolongations comme celle de Marquinhos.

Un objectif clair : impliquer les joueurs

Concrètement, l'objectif est clair : plus un joueur joue, plus il est payé. Cette clause, qui peut même être évolutive selon les cas, peut représenter jusqu'à un tiers des revenus globaux. Avec ce type de contrat, le PSG veut impliquer au maximum les joueurs en les encourageant à être le plus performant possible.