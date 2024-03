Mercato - PSG - Mbappé : Le vestiaire de Deschamps lâche une annonce

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est parti pour rejoindre le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que le capitaine de l'équipe de France n'a pas annoncé officiellement sa prochaine destination, Guy Stéphan a reconnu qu'il se faisait chambrer par ses coéquipiers en Bleu. Interrogé sur le sujet, Marcus Thuram a lâché ses vérités.

Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du PSG après sept saisons de règne à Paris. Si l'attaquant de 25 ans n'a pas annoncé sa prochaine destination, il est parti pour signer au Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Lors d'un entretien accordé à France Info , Guy Stéphan a révélé que Kylian Mbappé se faisait chambrer par ses coéquipiers en équipe de France.

Un joueur du PSG balance sur son mercato ! https://t.co/QXIigKMhr3 pic.twitter.com/f4PQoyYJw7 — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

«Alors, Kylian, ça y est, tu as choisi ?»

« Si ça perturbe le groupe ? Non, ça chambre un peu. "Alors, Kylian, ça y est, tu as choisi ?" Il vient de passer sept ans au Paris Saint-Germain et il semblerait qu'il ait pris une décision (rires). Je ne sais pas pour aller où encore, mais en tout cas, il est serein et il marque à chaque match. Pas à chaque match, mais presque. C’est un joueur hors norme » , a reconnu Guy Stéphan, le sélectionneur adjoint des Bleus .

«Je ne pense pas qu'il y ait de quoi chambrer»