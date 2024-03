Le PSG a trouvé le successeur de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG va devoir se préparer à la succession de Kylian Mbappé qui va rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat. Pour le remplacer, sur le plan sportif, plusieurs joueurs vont débarquer, mais c'est bien Warren Zaïre-Emery qui devrait prendre sa place pour incarner le projet parisien.

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery ne cesse de monter en puissance. Lancé par Christophe Galtier la saison dernière, le jeune milieu de terrain formé au PSG est désormais un joueur clé sous les ordres de Luis Enrique, au point même d'être désormais un titulaire indiscutable lors des grands matches du club de la capitale.

Zaïre-Emery va prolonger au PSG

Un nouveau statut, combiné à celui d'international français, qui va bientôt s'accompagner d'un nouveau contrat. Comme révélé par le10sport.com, Warren Zaïre-Emery va prochainement prolonger au PSG alors que son contrat s'achève en juin 2025. Une information confirmée par L'EQUIPE qui assure également que le club de la capitale veut sortir le grand jeu.

Le PSG veut en faire son leader pour l'après-Mbappé

Et pour cause, le PSG a bien l'intention d'utiliser Warren Zaïre-Emery dans sa communication encore plus largement après le départ de Kylian Mbappé. Avec son potentiel sportif et hors sportif, le jeune milieu de terrain du PSG va donc incarner le projet parisien, succédant ainsi au crack de Bondy.