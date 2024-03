Transferts - RC Lens : Un champion du monde a annoncé son arrivée ?

Thomas Bourseau

Raphael Varane entre dans la dernière ligne droite de son aventure à Manchester United, où il est sous contrat jusqu’en 2025. Ayant déjà pris sa retraite internationale l’année dernière, le joueur issu du centre de formation du RC Lens a avoué qu’il raccrocherait bien là où tout a commencé pour lui.

Formé au RC Lens, Raphaël Varane (30 ans) ne s’y est pas éternisé puisque, dans la foulée de l’obtention de son baccalauréat ES, le défenseur s’engageait à 18 ans au Real Madrid. Pendant une décennie, le désormais ex-international français a raflé tous les trophées possibles à la Casa Blanca avec en point d’orgue, une Coupe du monde avec l’équipe de France.

Un départ de Manchester United dans les tuyaux ?

Depuis 2021 et jusqu’en 2025 comme le stipule son contrat, Raphaël Varane est un joueur de Manchester United. Néanmoins, la tendance dessinée dans la presse n’est absolument pas à une prolongation de son contrat. Ce qui devrait faire les affaires du RC Lens, en pole position pour l’accueillir à en croire les propos tenus par Varane l’année dernière.

Varane a vendu la mèche, il raccrochera «soit à Manchester, soit à Lens»