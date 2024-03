Transferts : Mbappé arrive, le Real Madrid bientôt pillé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé devrait quitter le PSG pour le Real Madrid à la prochaine intersaison, sauf énorme revirement de situation. Et du côté de la Casa Blanca, deux joueurs pourraient être libres cet été. Ce qui a incité Joe Cole, ancien de Chelsea, de proposer les options Luka Modric et Toni Kroos aux Blues.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire a mis du temps à débuter. En attestent les multiples rebondissements du passé concernant son transfert et notamment en 2021 et en 2022 lorsque le club merengue s’est pris un stop du PSG dans le premier cas de figure, puis de Mbappé qui avait finalement décidé de prolonger son contrat à Paris.

Mbappé va débarquer au Real Madrid, Henry vend la mèche pour son départ du PSG

Mais cette fois-ci, cela semble être la bonne pour le Real Madrid. Libre de tout contrat en fin de saison, Kylian Mbappé va s’engager en faveur de la Casa Blanca . Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry, a même annoncé son départ en conférence de presse lundi. Et du côté du Real Madrid, des départs sont probables en parallèle. De quoi donner des idées à Joe Cole, icône de Chelsea, avec deux grands noms du Real Madrid.

Luka Modric et Toni Kroos sur le départ ? Joe Cole leur propose Chelsea !