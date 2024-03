PSG - Real Madrid : Barcelone dénonce un problème avec Mbappé

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid. Un sujet qui fait beaucoup parler et même du côté du FC Barcelone. Le directeur sportif des Blaugrana, Deco, s’est exprimé sur la possible arrivée de l’international français chez la Casa Blanca, qui aura des problèmes à régler selon lui.

Sept ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé s’apprête à découvrir une nouvelle ville et un nouveau championnat. Alors que son contrat avec le PSG prend fin en juin prochain, l’attaquant de 25 ans a décidé de s’en aller et tout porte à croire qu’il revêtira le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Deco annonce un problème pour le Real Madrid avec Mbappé

Invité de l’émission Què t'hi jugues de la Cadena SER , Deco s’est exprimé sur la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si le directeur sportif du FC Barcelone reconnaît le talent du capitaine de l’équipe de France, les Merengue auront selon lui des problèmes tactiques à régler une fois qu’il sera là.

« Il devra résoudre quelques problèmes tactiques »